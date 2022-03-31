  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Силовики, прокурори, судді: РФ відбирає кадри для окупаційних органів влади в Україні

    Рашисти окупували Херсон - Силовики, прокурори, судді: РФ відбирає кадри для окупаційних органів влади в Україні
    Рашисти окупували Херсон

    Окупанти планують створити на території Херсонської області чергової псевдореспубліки

    Керівництвом РФ розглядається питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 31 березня.

    За наявною інформацією, на території РФ здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені на територію України.

    Крім того, Росія не полишає реалізацію сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки. Відзначається робота співробітників ФСБ РФ, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління генерального штабу РФ. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої «роз’яснювальної роботи» з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами.

    Нагадаємо, днями російські окупанти вдерлися до офісу Представництва президента в Херсоні. Рашисти зламали двері в будівлі, зняли український прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні.

    Раніше заступник голови облради Юрій Соболевський розповів, коли звільнять Херсон.

    Як повідомлялося, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Силовики, прокурори, судді: РФ відбирає кадри для окупаційних органів влади в Україні