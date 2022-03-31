Силовики, прокурори, судді: РФ відбирає кадри для окупаційних органів влади в Україні

Окупанти планують створити на території Херсонської області чергової псевдореспубліки

Керівництвом РФ розглядається питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 31 березня.

За наявною інформацією, на території РФ здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені на територію України.

Крім того, Росія не полишає реалізацію сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки. Відзначається робота співробітників ФСБ РФ, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління генерального штабу РФ. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої «роз’яснювальної роботи» з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами.

Нагадаємо, днями російські окупанти вдерлися до офісу Представництва президента в Херсоні. Рашисти зламали двері в будівлі, зняли український прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні.

Раніше заступник голови облради Юрій Соболевський розповів, коли звільнять Херсон.

Як повідомлялося, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

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