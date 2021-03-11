Волкер назвав причини корупції в Україні

Більша проблема – політична та економічна структура, де кілька людей володіють величезною частиною всього, зазначив Волкер

Корупція в Україні – це симптом більшої проблеми, що полягає в політичній та економічній структурі, «де кілька людей володіють величезною частиною всього».

Про це заявив під час публічної дискусії колишній спеціальний представник уряду США з питань України (у 2017-19 роках) Курт Волкер.

«Люди говорять про корупцію в Україні як проблему. Так, корупція в Україні – це проблема. На мій погляд, це – симптом, це симптом більшої проблеми. Більша проблема – політична та економічна структура, де кілька людей володіють величезною частиною всього. Це дає їм економічну владу, а економічна влада використовується для політичного впливу… Це неминуче. Корупція – радше, засіб, аніж мета. Це спостерігається в Україні з перших днів незалежності», – сказав Волкер.

Він також провів паралель між ситуацією в Україні та ситуацією у США у XIX столітті, коли невелика кількість людей володіла значною кількістю ресурсів та здійснювала вплив на політику.

Волкер заявив, що вирішенням стало впровадження антитрастового законодавства, що встановлювало ліміт на обсяг певного виду бізнесу, однак дозволяло підприємцям зберегти гроші. Це дало змогу «перетворити бізнесменів на філантропів».

Колишній спецпредставник уряду США зазначив, що щось подібне необхідно втілити в Україні: встановити допустимі ліміти, дати людям час і можливість реінвестувати гроші в інші сфери.

«Ряд реформ за часів Порошенка та особливо упродовж першого року адміністрації Зеленського були викликом для України. Є сили, які борються проти них зараз. Це виклик для уряду зберегти їх на своєму шляху», – зауважив Волкер.

Він також зазначив, що США почали бути більш активними у впровадженні санкцій щодо українських бізнесменів. І, відповідно, чекають від України такого ж кроку.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.