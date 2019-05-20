Команда Зеленського відібрала топ-100 кандидатів на посаду спікера



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Фото: УНІАН

Крім того, Зеленський хоче сьогодні призначити голову Адміністрації президента

Команда президента України Володимира Зеленського відібрала топ-100 кандидатів на посаду його спікера. Про це повідомила прес-служба Зеленського.

«Уже відібрали ТОП-100 кандидатів», - зазначив співробітник прес-служби.

За його словами, уже завершився перший етап конкурсу на посаду спікера, на який загалом подали заявки понад 4 тис. людей.

Наступний етап - це співбесіда з представниками топ-100.

Співрозмовник повідомив, що в числі топ-100 кандидатів є відомі особи, зокрема, ведучі телевізійних каналів.

При цьому прізвища кандидатів не називалися.

Крім того, Зеленський хоче сьогодні призначити голову Адміністрації. За його словами, це призначення буде одним з перших указів новообраного президента. Також він повідомив, що швидше за все першим документом, який підпише Зеленський.

Новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Як повідомлялось, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.