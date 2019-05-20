Промову Зеленського переривали оплесками 12 разів



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Перший виступ Петра Порошенка у Верховній Раді переривали оплесками в три рази частіше, ніж промову Зеленського

Сьогодні відбулась інавгурація Володимира Зеленського. Після складання присяги шостий президент виступив зі своєю першою промовою, яка 12 разів переривали оплесками.

Так, оплески звучали після наступних фраз Зеленського:

«Ми повернемо мир без втрати території».

«Дякую, що ви продовжуєте ділити, пане Ляшко» (реакція президента на зауваження головного радикала, що на сході Україин також розуміють українську мову).

«Це міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чийсь бурхливій уяві».

Також, коли Зеленський процитував Рональда Рейгана: «Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою».

Коли Зеленський закликав членів уряду написати заяви про звільнення.

«Я дуже прошу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Президент – це не портрет. Повісьте туди зображення своїх дітей».

Але найбільше оплесків викликали останні дві тези нового президента:

«Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, робочий день. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. Також прошу звільнити з посад генпрокурора, главу СБУ і міністра оборони».

«Я розпускаю ВР 8-го скликання».

Треба зазначити, що виступ Петра Порошенка 8 червня 2014 року переривали оплесками більше 30 разів.