Зеленський призначив нового посла України в Італії



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Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла в Італії

Ярослав Мельник замінив Євгена Перелигіна на посаді посла в Італії

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Призначити Мельника Ярослава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці», - йдеться в документі.

Нагадаємо, 15 липня Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італійській Республіці й за сумісництвом посла в Республіках Мальта, Сан-Марино та постійного представника при Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН.

Ярослав Мельник - керівник Департаменту Державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України, Надзвичайний і Повноважний посол України.

Народився 6 січня 1980 року в містечку Дубровиця Рівненської області.

З 1996 року по 2002 рік навчався в Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Здобув фах магістра міжнародних відносин та перекладача з англійської мови.

У 2012 році завершив навчання в Інституті післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю економіста.

З 2008 року по 2010 рік працював заступником керівника торговельно-економічної місії Посольства України в Італійській Республіці при Генеральному консульстві в Мілані.

З 2010 року по 2014 рік - перший заступник Керівника Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України.

9 квітня 2014 року призначений Керівником Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України.

Надзвичайний і Повноважний посланник 1 класу (серпень 2012 року), Надзвичайний і Повноважний Посол України (серпень 2015 року).

Окрім української та російської мови, вільно володіє англійською та італійською мовами.