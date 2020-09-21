Зеленський призначив нового посла України в Італії

Ярослав Мельник - керівник Департаменту Державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України, Надзвичайний і Повноважний посол України.
Народився 6 січня 1980 року в містечку Дубровиця Рівненської області.
З 1996 року по 2002 рік навчався в Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Здобув фах магістра міжнародних відносин та перекладача з англійської мови.
У 2012 році завершив навчання в Інституті післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю економіста.
З 2008 року по 2010 рік працював заступником керівника торговельно-економічної місії Посольства України в Італійській Республіці при Генеральному консульстві в Мілані.
З 2010 року по 2014 рік - перший заступник Керівника Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України.
9 квітня 2014 року призначений Керівником Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України.
Надзвичайний і Повноважний посланник 1 класу (серпень 2012 року), Надзвичайний і Повноважний Посол України (серпень 2015 року).
Окрім української та російської мови, вільно володіє англійською та італійською мовами.