«Путіну запропоновано кілька опцій». Американський дипломат розказав, як США захищатимуть Україну

На думку Тейлора, російський президент все ще визначається із подальшими діями щодо України

«США планують вдатися до різних кроків у випадку різних сценаріїв»

У випадку розвитку різних сценаріїв дій РФ щодо України США готують різноманітні варіанти відповіді на них. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор.

«Пану Путіну запропоновано багато опцій. Він може відступити, деескалувати ситуацію, може здійснити велике вторгнення, вдатися до кібератак проти України, або здійснити невелике вторгнення, можливо, захопити Маріуполь чи узбережжя Азовського моря, чи відправити свої війська в окупований Донбас. У нього багато опцій. Зі свого боку військові лідери США і НАТО готують відповіді на можливі дії пана Путіна», – зазначив дипломат.

Тейлор наголосив, що наразі американська влада проробляє велику кількість сценаріїв, яким чином реагувати на дії Росії – застосовувати військову відповідь чи санкції, щодо яких уже здійснюється координація з європейцями.

«Ці санкції будуть «калічити» значно гірше, ніж ті, які зараз має Росія. Іншими словами, США і НАТО розробляють серйозні плани у відповідь на будь-які опції, які може обрати пан Путін», – сказав дипломат.

Вільям Тейлор додав, що у випадку, якщо українська влада адресує США, Великій Британії, Литві та Польщі чи НАТО пропозицію надати тренувальні бази на додаток до існуючої в Яворові, ближче до лінії розмежування, імовірно, таке звернення буде розглянуто.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року адміністрація президента США без публічного розголосу виділила Україні додаткові $200 мільйонів військової допомоги.