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Конкурент Starlink Завершив розгортання супутникового угруповання

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Конкурент Starlink Завершив розгортання супутникового угруповання
фото ілюстративне

Після доставки на орбіту 36 апаратів кількість супутників, що входять до складу угруповання, досягла 616 одиниць

На минулих вихідних британська компанія OneWeb повідомила про завершення розгортання супутникового угруповання. 

OneWeb – це взаємопов'язана система супутників корпорації OneWeb , призначена для забезпечення широкосмугового Інтернету за допомогою технологій мобільного супутникового зв'язку

Не так давно OneWeb мало не розорилася. Від банкрутства компанію врятували британський уряд, південнокорейський конгломерат Hanwha Systems, японська корпорація SoftBank та індійська група Bharti Group. Усі вони виступили в ролі інвесторів OneWeb. Саме завдяки їхнім фінансовим впливам компанії вдалося завершити процес розгортання супутникового угруповання.

В OneWeb стверджують, що її супутникові апарати набагато «крутіші» за супутники Starlink. Вони перебувають на більш високій орбіті. Таким чином, супутники OneWeb завдають меншої екологічної шкоди навколоземному простору.

До слова, OneWeb є далеко не єдиним конкурентом провайдера Ілона Маска. На ринку послуг супутникового інтернету є й інші гравці. Зокрема, йдеться про компанії Viasat і HughesNet, що працюють на американському континенті. Незабаром до них приєднаються провайдер Kuiper, що належить Amazon, китайський GalaxySpace і канадський Telesat.

Нагадаємо, нещодавно, Мінцифри повідомило, скільки коштів витрачається з держбюджету на Starlink.

До слова, компанія OneWeb зуміла залучити рекордні $1,25 млрд інвестицій на розробку власних супутників.

Теги: технології Starlink

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