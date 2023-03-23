Сучасна війна виявилась Росії не до снаги

Розпіарена російська військова машина все ще гарчить, проте стає день від дня менш ефективною

Днями спецпризначенці СБУ з групи «Альфа» поставили своєрідний рекорд: протягом однієї ночі знищили 10 рашистських танків у Донецькій області. Вправне використання безпілотників-камікадзе та готовність атакувати противника у будь-який час доби дали свій результат.

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Сучасні технології дозволяють спостерігати бойові дії фактично в режимі реального часу, оперативно повідомляючи про успіхи наших оборонців. Якщо популярність ЗСУ була стабільно високою протягом останніх років, то зростання рейтингу СБУ можна назвати результатом поєднання ефективної протидії російським загарбникам як на фронті, так і в тилу. Сили оборони України діють злагоджено та консолідовано, наближаючи перемогу.

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Тому повідомлення СІТ про те, що Росія знімає з консервації танки Т-54 та Т-55, слід розглядати в контексті саме успіхів наших оборонців. Розпіарена російська військова машина все ще гарчить, проте стає день від дня менш ефективною.