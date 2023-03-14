Ядерні підводні човни проти амбіцій Китаю. Три країни оголосили історичне рішення

У американському Сан-Дієго стартує саміт, на якому буде офіційно оформлено тристороннє партнерство в галузі безпеки між Австралією, Великобританією та США

Лідери США, Австралії та Великої Британії мають намір оприлюднити плани щодо надання Австралії атомних підводних човнів, що є серйозним поштовхом проти амбіцій Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це пише видання Еuractiv.

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Президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак схвалять деталі так званого проекту AUKUS, про який було вперше оголошено у 2021 році, на військово-морській базі США в Сан-Дієго, Каліфорнія, головному порту приписки Тихоокеанського флоту США.

Згідно з угодою, Австралія придбає три американські атомні підводні човни класу «Вірджинія» на початку 2030-х років з опцією придбання ще двох, якщо це буде необхідно, повідомили представники США.

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Угода, відома як пакт AUKUS, матиме кілька етапів: принаймні один американський підводний човен відвідуватиме австралійські порти в найближчі роки і закінчиться проект наприкінці 2030-х років, коли новий клас підводних човнів буде побудований за британським дизайном і американською технологією.

У Західній Австралії будуть розгорнуті сили американських і британських підводних човнів для допомоги в навчанні австралійських екіпажів і зміцнення стримування.

Зростаюча мілітаризація Китаєм Південно-Китайського моря, на більшу частину якого Пекін претендує, незважаючи на міжнародне морське право, яке надає територію В’єтнаму, Малайзії, Філіппінам та іншим країнам, і є дедалі більшою точкою тертя зі Сполученими Штатами.

Сполучені Штати мали на меті розпочати ротаційне розгортання з одного підводного човна в Західній Австралії з 2027 року, і протягом кількох років очікувалося, що в ньому будуть задіяні чотири американські підводні човни та один британський.

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AUKUS стане першим випадком, коли Вашингтон поділиться технологією ядерної тяги з 1950-х років, коли він був партнером Британії. Наразі жодна сторона Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, окрім п’яти країн, які ДНЯЗ визнає збройними державами – Сполучених Штатів, Росії, Китаю, Великобританії та Франції – не має атомних підводних човнів.

Китай уже засудив AUKUS як незаконний акт розповсюдження ядерної зброї. Спускаючи на воду AUKUS, Австралія також сильно засмутила Францію, різко скасувавши угоду про купівлю французьких звичайних підводних човнів.

Залишаються великі питання щодо плану, не в останню чергу щодо суворих обмежень США на широкий обмін технологіями, необхідними для проекту, а також щодо часу, необхідного для доставки підводних човнів, навіть якщо загроза з боку Китаю, зростає.

Виробник класу Virginia General Dynamics Corp має 17 підводних човнів у своєму поточному резерві, який постачатиме до 2032 року.

Альбанезе заявив у суботу, що Південна Австралія та Західна Австралія будуть великими бенефіціарами AUKUS. «Це стосується робочих місць, у тому числі робочих місць на виробництві», — сказав він.

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Британія, яка вийшла з Європейського Союзу в 2020 році, каже, що AUKUS допоможе підвищити низькі темпи зростання її економіки.

Сунак сказав, що AUKUS «встановлює зв’язки з нашими найближчими союзниками та забезпечує безпеку, нові технології та економічну перевагу вдома».

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив минулого тижня, що підводні човни забезпечать мир і стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні, Південно-Східній Азії та Індійському океані.

Експерти кажуть, що, враховуючи зростаючу могутність Китаю та його загрози возз’єднатися з самовладним Тайванем силою, якщо це необхідно, життєво важливо пришвидшити другий етап AUKUS, який передбачає співпрацю в галузі гіперзвукової та іншої зброї, яку можна розгорнути швидше.

У США налаштовані серйозно

Протягом 2030-х років США планують поставити Австралії три підводні човни класу Virginia з можливістю збільшення партії до п'яти одиниць. Це також підтвердив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

До цього часу, розповів він, в Австралії базуватимуться підводні човни США та Великобританії на ротаційній основі. Остаточною метою тристороннього оборонного союзу AUKUS стане розробка субмарин з ядерною силовою установкою та конвенційним озброєнням, повідомив Джейк Салліван.

У вересні 2021 року Австралія, Великобританія та США створили оборонний альянс AUKUS. У рамках тристоронньої угоди військово-морський флот Австралії вперше отримає можливість будувати атомні підводні човни, перші з них мають надійти на озброєння у 2036 році. Газета The Wall Street Journal повідомляла, що на виробництво атомних підводних човнів знадобляться мільярди доларів.

Президент США Джо Байден заявив, що Австралія залишиться неядерною державою, незважаючи на пакт AUKUS (альянс Австралії, Великобританії та США у сфері безпеки) та плани отримання атомних підводних човнів.

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За словами американського лідера, підводні човни, які Австралія отримає від США, є атомними, проте вони не будуть нести ядерну зброю будь-якого типу.

Президент США також зазначив, що Австралія не вироблятиме ядерне паливо, необхідне для субмарин. Байден запевнив, що нести ядерну зброю не будуть і перспективні підводні човни AUKUS, які союзники мають намір спільно виробляти.

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