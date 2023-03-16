Українці тепер можуть «змінювати» назви міст у Росії

80% виручених коштів підуть на підтримку ЗСУ та до волонтерських організацій

З'явився сервіс, на якому всі охочі можуть купити селище чи місто в Росії. Вартість покупки залежить від площі населеного пункту, яке ви зібралися придбати. Ціни коливаються від $1 до $200. Єдиним виключенням є Москва, яку продають за $265, проте купити її зараз неможливо. Санкт-Петербург має цінник у $100, і українці вже встигли перейменувати деякі райони міста.

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Проєкт russiagoodbuy створив Данило Білий. Раніше він працював радіоведучим та коміком, проте зараз став IT-шником. «Бо часи такі», – зазначено на сайті ініціативи.

Покупка є віртуальною, проте користувачі можуть змінити назву міста та вулиць, залишити коментарі до покупки та поділитись обновкою у соціальних мережах.

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Розробники зазначають, що 80% від отриманих коштів будуть спрямовані на підтримку ЗСУ та інші волонтерські фонди. Після покупки користувач може сам визначити напрямок донату. Інші 20% підуть на обслуговування сайту та створення нових проєктів.

Данило Білий розповів, що ідея створення такого сервісу прийшла йому після того, як він дізнався про продаж Аляски США у 1867 році за $7 мільйонів і він подумав, що було б кумедно продавати російські території за гроші, перерахувавши зібране на підтримку України. Автор проєкту планує розвивати свій сервіс та додавати нові функції. Про це зазначає Фокус.

Нагадаємо, що нещодавно для українців за кордоном запрацював додаток I’m Ukrainian.