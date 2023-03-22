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Мінцифри повідомило, скільки коштів витрачається з держбюджету на Starlink

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінцифри повідомило, скільки коштів витрачається з держбюджету на Starlink
фото ілюстративне

Українські державні структури використовують близько 42 тисяч терміналів супутникового інтернет-зв'язку Starlink

Супутниковий інтернет за допомогою систем Starlink повністю фінансується західними донорами України. Зв’язок досі працює для військових, попри заяви SpaceX. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю DW.

Українські державні структури використовують близько 42 тисяч терміналів супутникового інтернет-зв'язку Starlink.

«Всі Starlink Україна отримала через нашу команду, яка співпрацює з урядами інших країн. Компанія SpaceX забезпечує логістикою, партнери допомагають фінансово, ми отримуємо спеціальну ціну вже з абонплатою», – зазначив Федоров, підкресливши, що з державного бюджету на супутниковий зв'язок «витрачається нуль гривень».

Також Федоров зазначив, що з роботоздатністю Starlink сьогодні немає проблем.

«Вони працюють, всі функції, які вони виконували, вони виконують. Тому в цьому напрямку все під контролем», – запевнив віцепрем'єр.

Раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink.

Теги: Starlink інтернет Міністерство цифрової трансформації України

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