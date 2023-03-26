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Бізнесова та культурна еліта Росії проклинає Путіна. Усе, що відомо про злиту в мережу таємну розмову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бізнесова та культурна еліта Росії проклинає Путіна. Усе, що відомо про злиту в мережу таємну розмову
Пригожин узявся виправдовуватися через злите в мережу аудіо
фото з відкритих джерел

Пригожин уже встиг оприлюднити звернення, в якому називає запис фальшивим

У мережу потрапив запис телефонної розмови російського мільярдера Фархада Ахмедова та музичного продюсера Йосипа Пригожина. Співрозмовники не соромлячись розповіли все, що думають, про Володимира Путіна, розпочату ним війну проти України та похмуре майбутнє країни-агресорки.

Увага! На записі присутня ненормативна лексика!

Зокрема, кажуть, що з Путіна створили медіагероя, а він виявився «пустушкою», а також називають його ліліпутом та нікчемою.

Тим часом Йосип Пригожин уже встиг оприлюднити звернення, в якому називає запис фальшивим.

«Нинішні технології, нейромережі дозволяють підробити не лише голос, але й розмову. Можна дискредитувати будь-яку людину. Мою політичну позицію всі знають», – узявся виправдовуватися Пригожин.

Нагадаємо, що нещодавно було опубліковано записи телефонних розмов експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва з представниками російського військово-промислового комплексу під час повномасштабної війни Росії проти України. На них чутно, як ексголова корпорації скаржиться на мародерство окупантів та ракетні обстріли армією РФ.

Теги: технології олігархи війна росія

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