Бізнесова та культурна еліта Росії проклинає Путіна. Усе, що відомо про злиту в мережу таємну розмову

Пригожин уже встиг оприлюднити звернення, в якому називає запис фальшивим

У мережу потрапив запис телефонної розмови російського мільярдера Фархада Ахмедова та музичного продюсера Йосипа Пригожина. Співрозмовники не соромлячись розповіли все, що думають, про Володимира Путіна, розпочату ним війну проти України та похмуре майбутнє країни-агресорки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Увага! На записі присутня ненормативна лексика!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, кажуть, що з Путіна створили медіагероя, а він виявився «пустушкою», а також називають його ліліпутом та нікчемою.

Тим часом Йосип Пригожин уже встиг оприлюднити звернення, в якому називає запис фальшивим.

«Нинішні технології, нейромережі дозволяють підробити не лише голос, але й розмову. Можна дискредитувати будь-яку людину. Мою політичну позицію всі знають», – узявся виправдовуватися Пригожин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що нещодавно було опубліковано записи телефонних розмов експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва з представниками російського військово-промислового комплексу під час повномасштабної війни Росії проти України. На них чутно, як ексголова корпорації скаржиться на мародерство окупантів та ракетні обстріли армією РФ.