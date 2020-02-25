Контактував із китайцями. Влада Закарпаття прозвітувала про жителя, якого вчора шпиталізували



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ОДА Закарпаття розповіли про хворого місцевого мешканця, якого поклали в інфекційне відділення Фото: mukachevo.net

Чоловіка помістили до ізолятора разом із дружиною, у хворого взяли аналізи для перевірки

Сьогодні, 25 лютого, на конференції в ОДА Закарпаття, начальник департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров, офіційно підтвердила госпіталізацію в обласну лікарню хворого чоловіка. Про це пише Mukachevo.net.

За словами чиновниці, чоловік звернувся з ознаками ГРВІ до сімейного лікаря і повідомив, що контактував із китайцями на ринку в Угорщині. Через це його госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні.

Його помістили до ізолятора разом із дружиною. У хворого взяли всі аналізи для перевірки.

Наразі спеціалісти уточнюють зв'язки закарпатця з мешканцем Китаю, який не міг точно пояснити, коли його роботодавець повернувся з Китаю.

Учора «Главком» повідомляв про те, що мешканця села Дідово, що на Берегівщині, було госпіталізовано до інфекційного відділення в Ужгороді.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

За даними від 24 лютого, майже 80 тис. людей заражені. Епідемія поширилася на 25 країн та територій світу, у тому числі й на декілька європейських, а саме: у Італії, Німеччині, Франції та Фінляндії.

Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.