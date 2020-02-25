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    Контактував із китайцями. Влада Закарпаття прозвітувала про жителя, якого вчора шпиталізували

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    <p>В ОДА Закарпаття розповіли про хворого місцевого мешканця, якого поклали в інфекційне відділення</p> - Контактував із китайцями. Влада Закарпаття прозвітувала про жителя, якого вчора шпиталізували

    В ОДА Закарпаття розповіли про хворого місцевого мешканця, якого поклали в інфекційне відділення

    Фото: mukachevo.net

    Чоловіка помістили до ізолятора разом із дружиною, у хворого взяли аналізи для перевірки

    Сьогодні, 25 лютого, на конференції в ОДА Закарпаття, начальник департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров, офіційно підтвердила госпіталізацію в обласну лікарню хворого чоловіка. Про це пише Mukachevo.net.

    За словами чиновниці, чоловік звернувся з ознаками ГРВІ до сімейного лікаря і повідомив, що контактував із китайцями на ринку в Угорщині. Через це його госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні.

    Його помістили до ізолятора разом із дружиною. У хворого взяли всі аналізи для перевірки.

    Наразі спеціалісти уточнюють зв'язки закарпатця з мешканцем Китаю, який не міг точно пояснити, коли його роботодавець повернувся з Китаю.

    Учора «Главком» повідомляв про те, що мешканця села Дідово, що на Берегівщині, було госпіталізовано до інфекційного відділення в Ужгороді.

    Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

    За даними від 24 лютого, майже 80 тис. людей заражені. Епідемія поширилася на 25 країн та територій світу, у тому числі й на декілька європейських, а саме: у Італії, Німеччині, Франції та Фінляндії.

    Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

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