Українські десантники показали, як тестують бойові екзоскелети (відео)

Лариса Голуб
Екзоскелет дозволяє знизити фізичне навантаження на 30%
фото: скрин з відео

Українські десантники виходять на новий технологічний рівень. 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ став першим підрозділом у Силах оборони України, який розпочав масштабне тестування екзоскелетів у польових умовах, інформує «Главком».

Повідомляється, що тестові зразки екзоскелетів вже надійшли до підрозділів і їх уже випробовують в логістиці та на бойових позиціях. Зокрема, на Покровському напрямку – 147 окрема артилерійська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України 7 корпусу швидкого реагування.

Екзоскелети – це спеціальні мобільні механізми, що кріпляться до тіла бійця та допомагають перерозподіляти вагу спорядження. Завдяки цій конструкції можна переносити важку амуніцію, бронежилети та зброю з мінімальним тиском на хребет. Бійці можуть легше транспортувати боєприпаси, міни та важке озброєння на великі відстані.

Екзоскелет – це:

  • Зниження фізичного навантаження – до 30%;
  • Максимальна швидкість підтримки – до 20 км/год;
  • Запас ходу – 17 км.

«Щодня артилеристи витримують високе фізичне навантаження. Вони щодня носять 15-30 снарядів масою по 50 кг кожен. За результатами випробування, вони менше втомлюються, швидше працюють і довше зберігають боєздатність», – зазначає начальник управління ракетних військ та артилерії – заступник командира 7 корпусу Десантно-штурмових військ полковник Віталій Сердюк.

«Главком», писав, що «Укрпошта» розпочала випробування інноваційних екзоскелетів для персоналу своїх логістичних центрів. Технологія має полегшити роботу сортувальників та вантажників, знизивши навантаження на спину та ноги під час роботи з важкими посилками. За повідомленням Ігоря Смілянського, тест-драйв обладнання проходить на одному з найбільших сортувальних терміналів країни.

