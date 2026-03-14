Лінія фронту станом на 14 березня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
Ситуація на фронті 14 березня
фото: Генштаб ЗСУ

14  березня на фронті відбулося 117 бойових зіткнення

Противник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 188 керованих авіабомб, одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет. Крім того, застосував 5917 дронів-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

14 березня на фронті відбулося 117 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили два ворожі штурми, крім цього противник завдав двох авіаударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ.

Противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Фиголівка та Вовчанськ. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп'янському напрямку

Ворог два рази атакував у напрямку населених пунктів Курилівка та Петропавлівка. Дотепер триває один бій.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов'янському напрямку

Противник десять разів намагався просунутися у районах Закітного, Різниківки, Ямполя, Платонівки, Дронівки та у бік Рай-Олександрівки. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі штурми.

На Краматорському напрямку

Ворог здійснив дві атаки в районах Никифорівки та Новомаркового.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. Триває один ворожий штурм.

На Покровському напрямку

Сили оборони з початку доби відбили 13 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка. Три боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Олександрограда, Злагоди та Добропілля, проте наші оборонці успішно зупинили всі штурми противника. Крім того, населений пункт Писанці зазнав авіаційного бомбардування.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 14 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Зеленого, Чарівного, Гуляйпільського та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівськи, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Самійлівки, Василівського, Чарівного та Долинки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Павлівка. Окупанти завдали авіаційних ударів по районах Таврійського, Веселянки та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали населені пункти Львове та Ольгівка.

Нагадаємо, триває 1480-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також

Звільнення військовополонених. Буданов підбив підсумки чотирьох років роботи Координаційного штабу
Звільнення військовополонених. Буданов підбив підсумки чотирьох років роботи Координаційного штабу
11 березня, 19:35
Батальйон «Госпітальєри» опинився в центрі скандалу
Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду
10 березня, 15:13
Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером
Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером
8 березня, 23:58
Обвинувачена запевняла, що відеокамеру не бачила і висловлювалась тільки про те, що вірить у настання миру в Україні
Мешканка Херсона за інтервʼю під час окупації потрапила до в’язниці
7 березня, 21:53
Горлиця звичайна – вид птахів, популяція якого в Україні останніми роками поступово скорочується
Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини
4 березня, 10:57
На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував
Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року
4 березня, 08:19
Двоє дітей поранені унаслідок ворожої атаки
Удар по Запорізькому районі: поранено двох дітей
2 березня, 06:26
Українські підрозділи змушені діяти за умов серйозної переваги ворога в людських ресурсах
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
21 лютого, 21:15
Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
16 лютого, 20:24

Події в Україні

Лінія фронту станом на 14 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 березня 2026. Зведення Генштабу
Коли війна в Україні закінчиться: командир «Ахіллесу» назвав імовірний рік
Коли війна в Україні закінчиться: командир «Ахіллесу» назвав імовірний рік
Ольга Крівогуб із Богодухова, яка втратила трьох дітей і чоловіка після атаки РФ, народила дитину
Ольга Крівогуб із Богодухова, яка втратила трьох дітей і чоловіка після атаки РФ, народила дитину
Російський дрон влучив у пасажирський поїзд
Російський дрон влучив у пасажирський поїзд
23-річний військовий закохався і пішов у СЗЧ. Історія закінчилася несподівано
23-річний військовий закохався і пішов у СЗЧ. Історія закінчилася несподівано
РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблі та поранені (фото, відео)
РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблі та поранені (фото, відео)

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
