Лінія фронту станом на 14 березня 2026. Зведення Генштабу

Противник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 188 керованих авіабомб, одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет. Крім того, застосував 5917 дронів-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

14 березня на фронті відбулося 117 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

Сили оборони відбили два ворожі штурми, крім цього противник завдав двох авіаударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Фиголівка та Вовчанськ. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп'янському напрямку

Ворог два рази атакував у напрямку населених пунктів Курилівка та Петропавлівка. Дотепер триває один бій.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов'янському напрямку

Противник десять разів намагався просунутися у районах Закітного, Різниківки, Ямполя, Платонівки, Дронівки та у бік Рай-Олександрівки. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі штурми.

На Краматорському напрямку

Ворог здійснив дві атаки в районах Никифорівки та Новомаркового.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. Триває один ворожий штурм.

На Покровському напрямку

Сили оборони з початку доби відбили 13 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка. Три боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Олександрограда, Злагоди та Добропілля, проте наші оборонці успішно зупинили всі штурми противника. Крім того, населений пункт Писанці зазнав авіаційного бомбардування.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 14 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Зеленого, Чарівного, Гуляйпільського та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівськи, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Самійлівки, Василівського, Чарівного та Долинки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Павлівка. Окупанти завдали авіаційних ударів по районах Таврійського, Веселянки та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали населені пункти Львове та Ольгівка.

Нагадаємо, триває 1480-й день повномасштабної війни в Україні.