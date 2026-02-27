П'ять нових наземних переходів у Києві планується створити протягом 2026 року: перелік адрес

Робота над проєктами вже розпочалася

Упродовж 2026 року в Києві з'являться п'ять нових наземних пішохідних переходів. Про це повідомив департамент транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком».

За даними міськради, переходи зроблять за такими адресами:

на перетині вулиць вулиця Євгена Коновальця та Великої Васильківської (поруч із палацом «Україна»);

на перетині вулиць Михайлівської та Хрещатик (біля Майдану Незалежності);

на перетині вулиць Костянтинівська та Нижнього й Верхнього Валу (поруч із метро «Контрактова площа»);

на перетині вулиці Велика Васильківська та Бессарабського проїзду (поруч з метро «Площа Українських Героїв»);

бульвар Лесі Українки, 26.

У коментарі додали, що вже зроблено за цими проєктами:

на перетині Костянтинівської та «валів» вже погодили схему організації дорожнього руху, встановили світлофори та проклали електромережі;

на перехресті Коновальця та Великої Васильківської патрульна поліція погодила схему організації дорожнього руху;

на бульв. Лесі Українки встановлять світлофор – уже уклали договір для розробки проєктної документації;

патрульним передали на погодження схеми руху на перетині вулиць Михайлівської й Хрещатика (після доопрацювання) та Великої Васильківської і Бессарабського проїзду.

Нагадаємо, на початку квітня начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих голови Київської ОДА Віталія Кличка в тому, що вони саботують облаштування на Хрещатику наземного пішохідного переходу. Облаштування переходу як частини проєкту безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом напередодні анонсував голова КМВА.

У травні 2025 року було завершено облаштування нового регульованого пішохідного переходу, що дублює підземний перехід через вулицю Хрещатик. Відтепер кияни та гості міста можуть перетинати одну з центральних вулиць, скориставшись наземним переходом, розташованим праворуч від вулиці Прорізної, біля станції метро «Хрещатик».