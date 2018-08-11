Корбан та інші. Аграрна партія назвала своїх найщедріших спонсорів за минулий рік



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Бізнесмен Олег Корбан став найщедрішим донором Аграрної партії у минулому році

Олег Корбан вніс на рахунки партії більше 1,7 млн грн

У минулому році Аграрна партія стала лідером за коштами, які були залучені від фізичних та юридичних осіб. Загальна сума внесків, враховуючи обласні осередки партії – майже 16 млн грн. Такі дані вказані у фінансовому звіті партії за 2017 рік.

Такі суми пожертвувань на політичну силу є абсолютним рекордом серед всіх партій країни: жодну іншу партію фінансово так не підтримують, принаймні офіційно.

Тільки в центральну організацію партії за 2017-й було зроблено 800 внесків від фізичних осіб на загальну суму 2,3 млн грн. Найщедрішими донорами можна назвати голову Київської регіональної партійної організації Олега Корбана. Через свої фірми та особисто він вніс на рахунки Київської обласної та центральної організації більше 1,7 млн грн, говориться у дослідженні центру «Ейдос» для «Главкома».

Зазначимо, що раніше президент всеукраїнської федерації гольфу Олег Корбан працював заступником голови Київської обладміністрації Володимира Шандри. Але коли в 2016-му Шандра подав у відставку, наступний губернатор Максим Мельничук звільнив Корбана. Олег Корбан має власний бізнес, зокрема володіє корпорацією «Маріам», яка займається орендою нерухомості.

Приватне підприємство «Мінераліз» перерахувало на рахунки партії 786 тис. грн. Серед обласних організацій партії найбагатшими є, крім згаданої Київської, ще Харківський та Чернігівський осередки, яких проспонсорували на 1,6 та 1,7 млн грн відповідно.

Зазначимо, що у 2016 році найбагатшим осередком була Хмельницька обласна організація, яка фінансувалась групою компаній «Сварог» (пов’язана з хмельницькими бізнесменами братами Буряками). Переважно через офшорні фірми вони завели 2,78 млн грн. Проте вже у 2017-му через конфлікт лідера Аграрної партії Віталія Скоцика з цим угрупуванням партія втратила таку підтримку: Хмельницька обласна організація збагатилась лише на 385 тис. грн. Майже всі спонсори як центральної організації партії, так і осередків на місцях – місцеві фермерські господарства.

Детальніше читайте: Політичні куркулі. Чим здивував фінансовий звіт Аграрної партії