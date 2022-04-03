Росія прагне затягнути війну – РНБО

Путінська орда не припинить своїх спроб захопити всю територію нашої держави

Росія готується до затяжної війни в Україні, розповсюджуючи пропаганду про «перший етап спецоперації». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

«Російська пропаганда активно поширює тези: «перший етап спецоперації продемонстрував результати», «денацифікація йде за планом», «Донбас може розраховувати на безпеку». Вже очевидно, що так зване відведення військ на Київщині та Чернігівщині - не що інше, як передислокація», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники планують завершити війну в нашій країні до 9 травня.

Але, як зазначають у РНБО, це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки Путін має на меті святкувати свою перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні.

«Україна усвідомлює, що навіть на тлі жорстких економічних санкцій та поразки плану бліцкригу Росія не припинить своїх спроб захопити всю територію нашої держави. Зміщення поля бою не означає, що РФ припинить вдаватися до повітряних атак ракетами великої дальності та літаками по всій іншій частині України», – пояснюють у відомстві.

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