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Королева Камілла відмовила короля Чарльза ІІІ від зустрічі з Гаррі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Королева Камілла відмовила короля Чарльза ІІІ від зустрічі з Гаррі
фото: Daily Beast

Королева Камілла порадила королю Чарльзу III не зустрічатися з принцом Гаррі під час його візиту до Великої Британії

Королева Камілла не рекомендувала королю Чарльзу III зустрічатися з його сином, принцом Гаррі, під час останнього візиту принца до Великої Британії. Згідно з інсайдерськими джерелами, дружина британського монарха вважала, що це було б не найкращим рішенням, адже зустріч могла б стати причиною непотрібного стресу для Чарльза III перед його майбутньою поїздкою до Австралії. Про це пише Daily Beast.

Король Чарльз ІІІ висловлював бажання примиритися з Гаррі, але Камілла радила не поспішати з цим і зберігати спокійний темп у справах. Джерело зазначило, що Камілла прагне уникнути будь-яких зайвих переживань для свого чоловіка, особливо перед важливими офіційними заходами.

Водночас близьке до короля джерело розповіло, що Чарльз ІІІ прагне вирішити конфлікт з сином з особистих причин, а також щоб зменшити тиск на королівську родину. Відомо, що король відчуває потяг до християнського примирення, і його діагноз раку лише підсилив це бажання.

Принц Гаррі нещодавно відвідав Лондон для участі в церемонії WellChild Awards, благодійної організації, яка допомагає хворим дітям, і з якою він працює вже майже два десятиліття. Стосунки Гаррі з його королівськими родичами значно погіршилися після того, як у 2020 році він і його дружина Меган Маркл переїхали до США. У 2024 році Гаррі відвідав Лондон через хворобу свого батька, але їх зустріч була короткою, і ночував принц у готелі, а не в королівському палаці.

Джерела близькі до короля вважають, що примирення між Чарльзом і Гаррі важливо не тільки для родинного спокою, але й для зменшення суспільного тиску на монархію, яка останнім часом зазнає критики через сімейні суперечки.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розкритикували через відео про одужання.

Теги: Лондон король принц Гаррі

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