Чи легко Залужному в Лондоні? Авторка книги про генерала розповіла про нове життя колишнього шефа

«Я знала, що він з легкістю опанує роль посла»

Ексголовком ЗСУ Валерій Залужний з легкістю опановує роль посла України у Великій Британій, тому що має відповідну освіту і готовність до своєї нової роботи. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача Збройних сил 2021-2024 рр. Валерія Залужного, авторка книги «Залізний генерал. Уроки людяності» Людмила Долгоновська.

«Ми періодично підтримуємо зв’язок (із Валерієм Залужним, – «Главком»), обмінюємося повідомленнями. Під час його нещодавнього візиту до України (19–21 серпня в Дніпрі та Києві відбулася щорічна конференція послів України) ненадовго зустрілися, поговорили. Тобто зв’язок підтримуємо, але не скажу що це прямо постійний обмін думками», – зазначила колишня комунікаційниця Залужного.

Долгоновська додала, що не знає, як Залужний із родиною облаштувалися у Великій Британії, однак вона впевнена, що нова робота йому під силу.

«Він в розмові згадав про стратегію публічної дипломатії МЗС. Про те, що цей документ відкрив у 2022-му році і вивчав, коли я до нього приходила з комунікаційною стратегією ЗСУ. А однією зі складових стратегічної комунікації є публічна дипломатія. Валерій Залужний сказав, що готувався до нашої розмови про стратегічні комунікації. І я собі подумала, що це, мабуть, перший керівник, який готувався до наради з підлеглими», – пригадала вона.

Ексрадниця Залужного також розповіла, що нині посол самостійно веде особисті сторінки в соцмережах. А коли вона працювала його комунікаційницею, то сама вела акаунти ексголовнокомандувача ЗСУ.

Долгоновська зізналася, що тоді Залужний пооджував із нею не всі тексти: «Наприклад, у нас була рубрика «Історії героїв». Я попросила його дозволу використовувати його сторінку для розповідей про різних військовослужбовців, від рядового до генерала. Це було потрібно, аби у війни було людське обличчя. Ці історії або якісь стандартні повідомлення, як от привітання з нагоди професійних свят, я не погоджувала. У перші дні повномасштабного вторгнення теж не всі пости погоджувала, адже Головнокомандувачу було, очевидно, не до соцмереж».

Нагадаємо, у липні Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.