Коронавірус в Китаї: кількість жертв зросла до 258



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Кількість жертв коронавірусу у Китаї досягла 258 осіб Фото: AFP

За минулу добу офіційно підтверджені 1347 нових випадків інфікування

За минулу добу, 31 січня, в китайській провінції Хубей від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, померло 45 осіб, загальна кількість жертв у Китаї досягла 258 осіб.

Про це повідомляє Channel News Asia з посиланням на владу провінції Хубей, де було зафіксовано спалах вірусу.

«Кількість загиблих в результаті вірусу в Китаї досягла 258 осіб по всій країні», - йдеться в повідомленні.

Комісія з питань охорони здоров’я провінції Хубей в своєму щотижневому звіті повідомила, що за минулу добу офіційно підтверджені 1347 нових випадків інфікування.

«Це означає, що в цілому по країні налічується більше 11 000 (інфікованих), виходячи з цифр, які раніше випущених центральним урядом», — повідомляє телеканал.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».