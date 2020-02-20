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    У світі

    Коронавірус за день забрав життя 108 осіб у Китаї

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    Загальна статистика смертності від епідемії перевищила 2 тис. 100 осіб - Коронавірус за день забрав життя 108 осіб у Китаї
    Загальна статистика смертності від епідемії перевищила 2 тис. 100 осіб

    У світі зафіксовано 75 тис. 322 хворих на коронавірусну пневмонію

    У Китаї епідемія коронавірусу за день забрала життя 108 осіб, у результаті чого загальна статистика смертності від епідемії перевищила 2 тис. 100 осіб.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

    У середу в центральній провінції Китаю Хубей було зареєстровано 349 нових підтверджених випадків захворювання. Кількість загиблих в країні зросла на 108 осіб.

    За даними South China Morning Post, загальна статистика смертності в Китаї від коронавірусу склала 2 тис. 112 осіб. Всього на території Китаю смертельним вірусом Covid-19 заразилося 74 тис. 185 громадян.

    Всього у світі зафіксовано 75 тис. 322 хворих на коронавірусну пневмонію.

    До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.

    Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.

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