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    Літак з евакуйованими українцями направили до Харкова

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    Літак з евакуйованими українцями направили до Харкова

    З Китаю повертаються 48 громадян України

    Літак рейсу PQ7302 з евакуйованими українцями та іноземцями з Уханя (Китай) змінив курс на Харків. Про це повідомляє сервіс Flightradar.

    Зазначимо, що на онлайн-табло міжнародного аеропорту Бориспіль під Києвом зник рейс з китайского Уханя з евакуйованими українцями та іноземцями.

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    Раніше повідомлялось, що лайнер має прибути до міжнародного аеропорту «Бориспіль» о 7:56. Літак з Уханя зустрічають у Борисполі, але він вже кружляє над Харковом, наразі йому не дозволяють приземлитися у зв'язку із сильним туманом.

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    Нагадаємо, літак рейсу PQ7302 з евакуйованими українцями та іноземцями на борту вилетів з аеропорту Алмати (Казахстан) у четвер, 20 лютого, о 5:34 за місцевим часом (1:34 за київським часом).

    Літак приземлився в аеропорту Алмати о 4:37 (0:37 за київським часом). Він вилетів з Уханя о 00:30 (18:30 за київським часом).

    У середу, 19 лютого, о 14:30 (8:30 за київським часом) перші пасажири літака українського спецрейсу, які прямували із найвіддаленіших куточків провінції Хубей, почали дорогу автобусами до міжнародного аеропорту Тяньхе (місто Ухань).

    Усі громадяни України та іноземці, які мали бути евакуйовані в Україну, почали прибувати у місцевий аеропорт з 12:30 за київським часом.

    О 20:00 (14:00 у Києві) розпочалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс авіакомпанії SkyUp. Далі пасажири українського рейсу в обов’язковому порядку пройшли медико-санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус COVID-19.

    Після проведення інструктажу медиками на борту лайнера о 00:30 (18:30 за київським часом) — лайнер вилетів з Уханя.

    Раніше Главком повідомив, що евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області.

    До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.

    Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.

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    Харків Київ Китай лайнер Казахстан літак SkyUp вірус
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