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    Суспільство

    Евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області – ЗМІ

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    Літак&nbsp;авіакомпанії SkyUp має прибути з Китаю в Україну вранці 20 лютого - Евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області – ЗМІ
    Літак авіакомпанії SkyUp має прибути з Китаю в Україну вранці 20 лютого

    Пасажирів рейсу з Китаю начебто розмістять на базі відпочинку імені Соїча

    Літак української авіакомпанії SkyUp, який евакуює українців та громадян інших країн із китайського Уханя, вранці 20 лютого здійснить приземлення в Харкові.

    Про це ввечері 19 лютого повідомив Telegram-канал «Харьков 1654».

    «Завтра о шостій ранку до Харкова прилітає літак (рейс PQ7302) з Уханя з українськими громадянами на борту», – йдеться в повідомленні.

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    Відповідну інформацію підтвердило також місцеве видання «Главное». За даними його джерела, пасажирів розмістять у Харківській області на базі відпочинку імені Соїча.

    За інформацією ЗМІ, 20 лютого Харків також відвідає з робочим візитом глава МВС України Арсен Аваков.

    Як відомо, у середу ввечері літак української авіакомпанії SkyUp вилетів з аеропорту «Ухань». 

    На етапі огляду китайськими медиками не допущено на борт чотири людини, троє з них українці та одна – іноземка

    Повідомлялося, що борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як інформувалося раніше.

    Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

    Зазначалося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни.

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