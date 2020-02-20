Евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області – ЗМІ
Пасажирів рейсу з Китаю начебто розмістять на базі відпочинку імені Соїча
Літак української авіакомпанії SkyUp, який евакуює українців та громадян інших країн із китайського Уханя, вранці 20 лютого здійснить приземлення в Харкові.
Про це ввечері 19 лютого повідомив Telegram-канал «Харьков 1654».
«Завтра о шостій ранку до Харкова прилітає літак (рейс PQ7302) з Уханя з українськими громадянами на борту», – йдеться в повідомленні.
Відповідну інформацію підтвердило також місцеве видання «Главное». За даними його джерела, пасажирів розмістять у Харківській області на базі відпочинку імені Соїча.
За інформацією ЗМІ, 20 лютого Харків також відвідає з робочим візитом глава МВС України Арсен Аваков.
Як відомо, у середу ввечері літак української авіакомпанії SkyUp вилетів з аеропорту «Ухань».
На етапі огляду китайськими медиками не допущено на борт чотири людини, троє з них українці та одна – іноземка
Повідомлялося, що борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як інформувалося раніше.
Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.
Зазначалося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни.
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