Кравчук закликав Зеленського зняти блокаду з окупованого Росією Криму



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Перший президент України після здобуття нею незалежності (1991–1994) Леонід Кравчук

За словами Леоніда Кравчука, Україні треба «знімати всі блокади», а всі питання, пов'язані з постачанням води та електроенергії на захоплений Росією півострів, «вирішувати цивілізованим ринковим шляхом»

Перший президент України Леонід Кравчук (1991–1994) в інтерв'ю російському «РИА Новости Крим» порадив Володимиру Зеленському, який здобув більшість голосів виборців у другому турі президентських перегонів, змінити державну політику щодо анексованого Росією Криму.

За словами Кравчука, українській стороні треба «знімати всі блокади», а всі питання, пов'язані з постачанням води та електроенергії на захоплений Росією півострів, «вирішувати цивілізованим ринковим шляхом».

На думку екс-президента, розвиваючи і поглиблюючи відносини між Україною та Кримом, поступово вдасться зробити «правильні висновки».

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Станом на 16 годину 23 квітня ЦВК опрацювала 99,98% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,23% українців, за Петра Порошенка - 24,45% українців.

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Джерело: Гордон