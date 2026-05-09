Естонія влаштувала гучну акцію проти Путіна на кордоні з РФ

На стіні замку навпроти російського Івангорода вивісили банер «Путін – військовий злочинець»

В естонському місті Нарва на стіні Нарвського замку, що виходить у бік Росії, 9 травня вивісили плакат із написом «Putin war criminal» («Путін – військовий злочинець»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

Плакат встановили близько опівночі. За словами директорки Нарвського музею Марії Сморжевських-Смирнової, цього року банер залишиться на стіні лише на одну добу.

Як зазначила керівниця музею, плакат вивісили у День Європи як нагадування про війну Росії проти України та воєнні злочини проти українців.

«Плакат вивішений 9 травня, в День Європи, як нагадування про війну, яка триває зараз, і військові злочини Росії проти українського народу», – заявила Сморжевських-Смирнова.

Вперше такий плакат у Нарві з’явився 9 травня 2023 року. Тоді він провисів на стіні замку близько тижня. У наступні роки подібні банери, присвячені російській агресії проти України, розміщували лише на один день.

Торік Нарвський музей також встановлював великий плакат, на якому проводилася паралель між російським диктатором Володимиром Путіним та лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Нарва розташована безпосередньо на кордоні з Росією навпроти російського Івангорода. Через річку Нарва добре видно як естонський замок, так і російську сторону, тому подібні акції традиційно привертають увагу обох країн.

Нагадаємо, раніше у звіті збройних сил Естонії заявили, що Росія може відновити свою бойову готовність уже до 2027 року. В естонській армії вважають, що після завершення війни проти України Кремль збереже мілітаризовану економіку та може знову вдатися до застосування сили, якщо побачить «сприятливу нагоду» для нової військової операції.