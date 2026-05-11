Телеведучий-втікач Андрій Доманський отримав російський паспорт

Юлія Відміцька
Андрій Доманський виїхав з України під час війни
фото: Іnstagram.com/inter_tv_channel

Андрій Доманський до повномасштабного вторгнення намагався просувати російські наративи в українському інфопросторі

Український ексведучий телеканалу «Інтер» Андрій Доманський обрав сторону агресора та тепер мешкає в Росії. Ведучий навіть отримав російський паспорт та працює в одному з підсанкційних банків РФ. Як повідомляє «Главком», про це розповів журналіст редакції Радіо Свобода «Схеми: корупція в деталях» Георгій Шабаєв на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, Андрій Доманський після початку повномасштабного вторгнення 17 грудня 2022 року отримав російський паспорт у головному управлінні МВС РФ у Санкт-Петербурзі. Відтоді, а саме в березні 2023 року ведучий почав працювати розробником в одному з підрозділів підсанкційного банку РФ – «Совкомбанку».

фото: Heorhiy Shabaev/Facebook

У своєму дописі Георгій Шабаєв зазначив, що Андрій Доманський має профільну освіту, яку він отримав у Одеському політехнічному інституті, що пояснює його роботу розробника. До слова, в одном зі своїх інтерв’ю ведучий розповідав, що з дитинства мріяв стати програмістом.

фото з відкритих джерел

Також відомо, що Доманський непогано заробляє в Росії, оскільки має можливість їздити на доровартісні відпочинки за кордон. «Відповідно до витоків із бази даних «Клиенты туроператоров 2024», Доманський у січні 2024 року разом із родиною подорожував до ОАЕ і 9 ночей відпочивав у готелі InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa, витративши на проживання майже пів мільйона рублів, понад $5 тис.», – йдеться в дописі.

фото: Heorhiy Shabaev/Facebook

Свою прихильність російській пропаганді український ведучий висловлював ще під час роботи на телеканалі «Інтер». Він критикував декомунізацію, а саме перейменування вулиць. «Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців», – заявляв він.

Як повідомляв «Главком», Андрій Доманський, який після 24 лютого 2022 року зник з соцмереж, перебував  в одній з країн Балтії. Перед початком повномасштабної війни ведучий несподівано зник з інфопростору, жодної інформації про нього абсолютно ніде не було. Доманський лише одного разу висловив подяку на своїй сторінці в Instgaram українським волонтерам. Згодом він закрив свої сторінки в соцмережах, а пізніше взагалі їх видалив.

