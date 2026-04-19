Екснардеп-зрадник Андрій Деркач отримав охорону ГРУ

Андрій Деркач тепер пересувається виключно у супроводі щільної охорони

У Російській Федерації суттєво посилили заходи безпеки та контролю щодо колишніх українських посадовців, які перейшли на бік агресора. Зокрема, особливу увагу приділено Андрію Деркачу –екснардепу, який після втечі з України став сенатором від Астраханської області. Про це пише «Главком».

За даними російських медіа, Деркач тепер пересувається виключно у супроводі щільної охорони, що складається зі співробітників ГРУ. Розпорядження про посилення нагляду видав особисто начальник Управління власної безпеки ГРУ Володимир Петров.

Хоча офіційні причини такого кроку не розголошуються. З одного боку, це може бути захистом цінного для Кремля кадра, з іншого – свідченням тотальної недовіри російських спецслужб до перебіжчиків.

Андрій Деркач – син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача, став народним депутатом у 1998 році, обраним до Верховної Ради (ВР) III скликання. У 2002 році знову був обраний до ВР IV скликання, цього разу як член блоку «За єдину Україну!», який очолював Володимир Литвин. Андрій Деркач одружений з доцентом Тетяною Тереховою, а одна з їхніх трьох доньок вийшла заміж за сина ексголову Ради Володимира Литвина. У вересня 2024 року став сенатором, який представляє виконавчу владу Астраханської області.

Нагадаємо, у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема, він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Правоохоронці обвинувачують Андрія Деркача у держзраді. Його справа розглядається у ВАКС з грудня 2023 року.

Згодом Вищий антикорупційний суд допитав одного з ключових свідків у справі обвинуваченого у держзраді колишнього народного депутата Андрія Деркача. Колишній помічник Ігор Колєсніков підтвердив факт передачі депутату грошей від спецслужб РФ.