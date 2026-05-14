Готується до дебюту? Мовник однієї з американських країн відвідає Євробачення у Відні

Перемовини з Європейською мовною спілкою щодо повноцінної участі ведуться вже кілька років

На 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026 у Відні буде присутньою делегація канадського суспільного мовника CBC/Radio-Canada, що породило нову хвилю дискусій про можливий майбутній дебют країни на цій сцені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC.

Чим займатимуться представники Канади у столиці Австрії?

Наразі троє співробітників телерадіокомпанії перебувають в Австрії у статусі спостерігачів. За словами старшої директорки зі зв'язків із громадськістю CBC/Radio-Canada, основною метою візиту є обговорення шляхів тіснішої співпраці з Європейською мовною спілкою, зокрема щодо розширення обміну контентом через системи Eurovision News Exchange та Euroradio Music Exchange. Виконавчий директор конкурсу Мартін Грін у коментарі для BBC зазначив, що хоча офіційна заявка на участь від канадської сторони ще не надходила, EBU залишається відкритою платформою. Він також додав, що організатори готові вітати кожного, хто поділяє цінності цієї події та прагне стояти на одній сцені з друзями, згадавши при цьому про прагнення канадського політичного діяча Марка Карні до тіснішого зближення з Європою.

Подробиці участі Канади у головній музичній події Європи

Незважаючи на статус асоційованого члена EBU, який мовник CBC/Radio-Canada має ще з 1950 року, на сьогодні Канада за правилами не має права брати участь у Євробаченні. Для повноцінного дебюту країні необхідно або отримати статус повноправного члена спілки, або стати членом Ради Європи, навіть перебуваючи поза межами Європейської зони мовлення. Альтернативним і найбільш реальним шляхом є отримання офіційного спеціального запрошення від EBU, за прикладом Австралії. Канада є однією з трьох держав, чиї асоційовані члени-мовники (разом із RTK Косова та «Хабар» Казахстану) наразі виявляють активний інтерес до приєднання до конкурсу. Варто зазначити, що Канада вже має певну історію взаємодії з Євробаченням: канадські артисти неодноразово представляли інші країни (найвідомішими їхніми представницями є легендарна Селін Діон та учасниця Євробачення-2016 від Швейцарії Ryekka), а сама нація в минулому двічі брала участь у заходах під брендом Eurovision.

