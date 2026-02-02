Представниця Болгарії на Євробаченні через хейтерів хотіла відмовитися від участі

Dara є відомою виконавицею у Болгарії, пісні якої регулярно перебувають на високих позиціях у національних чартах

Dara до старту відбору була головною його фавориткою

Болгарська поп-зірка Dara, яка здобула перемогу в першій частині національного відбору Natsionalna Selektsiya на Євробачення-2026, роздумувала над зняттям з конкурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі артистки.

Що викликало в артистки такі думки?

Скандал розгорівся після виступу DARA з одним із її найвідоміших хітів – композицією «Thunder». Незважаючи на успіх пісні в чартах, значна частина аудиторії та користувачів соцмереж звинуватила співачку в корупції та підкупі журі. Обурення глядачів було настільки масштабним, що в мережі почали ширитися чутки про фальсифікацію результатів голосування. Сама артистка в ефірі ранкового шоу на bTV зізналася, що негативні коментарі «вбили та розчавили» її бажання їхати на конкурс, а найбільшою образою для неї стала недовіра до її таланту.

Необхідність втручання BNT

На тлі звинувачень у підкупі національний мовник Болгарії BNT був змушений оприлюднити повний звіт про голосування. Телеканал підтвердив, що під час відбору дійсно було зафіксовано масовану атаку – спробу зарахувати 1,5 мільйона фальшивих голосів з Азії з метою маніпуляції фінальним результатом. Проте перевірка показала, що саме реальні голоси болгарських глядачів забезпечили перемогу DARA, що спростувало закиди у корупційних діях з боку самої команди співачки.

Остаточне рішення та наступні кроки

Після тривалих консультацій зі своєю командою та отримання численних повідомлень на підтримку від фанатів, станом на вечір 2 лютого DARA оголосила, що представлятиме свою країну на Євробаченні у Відні. Цій заяві передував день напружених роздумів, під час якого виконавиця публічно розглядала можливість відмови від участі через безпрецедентну хвилю критики та хейту. Співачка зазначила, що не дозволить ненависті зупинити її професійний шлях.

Тепер на артистку чекає наступний етап підготовки: 28 лютого в межах фінального шоу національного відбору вона у співпраці з болгарськими продюсерами представить три нові пісні. Саме з-поміж них професійне журі з десяти осіб та глядачі оберуть ту саму композицію, з якою Болгарія намагатиметься тріумфально повернутися на європейську сцену у травні 2026 року.

