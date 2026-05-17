Переможниця Євробачення-2026 Dara поділилася емоціями від своєї перемоги

Під час пресконференції також було назване місто, яке прийме наступний конкурс
фото: RTA
Болгарська співачка була в шоці від свого тріумфу на ювілейному конкурсі 

Болгарська співачка Dara поділилася емоціями на пресконференції після свого тріумфу на Євробаченні з піснею Bangaranga. Про це повідомляє «Главком»

Що сказала представниця Болгарії?

На пресконференції для переможця, яка стартувала о третій годині ночі за київським часом, новоспечена переможниця не стримувала емоцій, зазначивши, що вона гадки не має, що робить, але це просто прекрасно. Dara щиро подякувала усім, хто відчув приховану силу її конкурсної композиції, назвавши цю енергію проявом Всесвіту, а музику – єдиною універсальною мовою, яка здатна об'єднати абсолютно різних людей.

Описуючи свій непростий шлях до кришталевого мікрофона, який розпочався ще наприкінці січня з національного відбору, співачка відверто зізналася, що після перемоги на батьківщині зіткнулася з хвилею негативних коментарів та критики. Вона наголосила, що безмежно вдячна своєму чоловікові, який підтримав її у хвилини найбільших сумнівів, а також усій євробаченській спільноті, завдяки якій вона щодня почувалася у безпеці та змогла розкрити свій потенціал.

Відповідаючи на запитання балканських масмедіа, виконавиця також висловила глибоку надію на те, що її успіх закладе міцний фундамент для більшої близькості, культурної солідарності та єдності між народами Балкан заради спільних великих справ.

Розкриття інтриги щодо конкурсу наступного року

Разом із артисткою історичний момент у Відні святкували і генеральна директорка Болгарського національного телебачення Мілена Мілотінова та очільник Болгарського національного радіо Мілен Мітєв. Вони підтвердили, що наступного року конкурс прийматиме Софія, та тепло запросили всю Європу в гості, висловивши неймовірну гордість за результати своєї команди.

Сама ж Dara під кінець зустрічі не втрималася від гумору і у своєму фірмовому веселому стилі публічно звернулася до мера болгарської столиці з проханням уже зараз починати підготовку і обов'язково розстелити для майбутніх іноземних гостей велику та красиву червону доріжку.

Нагадаємо, що переможниця Євробачення-2026 Dara розповіла, про що її пісня Bangaranga

