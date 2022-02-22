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    Ксенія Собчак зробила прогноз щодо «великої війни» РФ проти України

    Російська громадська діячка зазначила рішення Путіна про визнання &laquo;ЛДНР&raquo; &laquo;історичним&raquo; - Ксенія Собчак зробила прогноз щодо «великої війни» РФ проти України
    Російська громадська діячка зазначила рішення Путіна про визнання «ЛДНР» «історичним»
    фото: Ксенія Собчак/Instagram

    Журналістка нагадала, що під час свого виступу Путін поставив легітимність України під сумнів

    Визнання «ЛНР» та «ДНР» робить ймовірність розв’язання Росією повномасштабної війни проти України ще меншою, ніж раніше. Таку думку в Instagram висловила російська журналістка та громадська діячка Ксенія Собчак.

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    Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

    На думку журналістки, такий крок Кремля був цілком очікуваним, а також є певною мірою історичним для чинного керівництва Росії. Собчак звернула увагу на те, що Путін у своїй вчорашній промові поставив під сумнів легітимність України як такої.

    Журналістка висловила припущення, що поточні дії російського керівництва, свідчать про відсутність у Кремля намірів розпочинати повномасштабний збройний наступ на територію України.

    «Ну і звичайно, це робить «гарячу глобальну війну» за участю Росії ще менш імовірною, ніж раніше. Введення військ лише підтверджує мою теорію про небажання світової війни на тлі медійної. «Обстріли» припиняться, російські війська у пропагандистських ЗМІ «принесуть із собою мирне життя», – підсумувала російська громадська діячка.

    Раніше в етері українського політичного токшоу «Право на владу» Ксенія Собчак пояснила, чому примирення між українцями та росіянами неможливе.

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    Теги: Росія «ДНР» «ЛНР» війна Путін Ксенія Собчак
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    Ксенія Собчак зробила прогноз щодо «великої війни» РФ проти України