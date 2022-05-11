Стала відома дата розгляду шостого пакету санкцій проти Росії

ЄС не буде забороняти доставку нафти з Росії

Наразі країни-члени ЄС намагаються досягнути домовленості щодо шостого санкційного пакета проти Росії. Голова Європарламенту Жозеп Боррель зізнався, що «є ще деякі проблеми». Але він висловив сподівання, що все визначиться до понеділка 16 травня. Про це йдеться на офіційному сайті ЄС.

«Я сподіваюся, що перед наступним засіданням Ради із закордонних справ, яке відбудеться наступного понеділка, ці труднощі будуть підняті. А якщо ні, то нам доведеться підіймати рівень обговорень до рівня міністрів іноземних справ у Раді з закордонних справ», – заявив глава Європейського парламенту.

Нафтове ембарго повинно було увійти до нового пакета санкцій проти Росії. Але нині видання Financial Times повідомило, що ЄС виключив заборону на доставку нафти з Росії з шостого санкційного пакета, тим самим пом'якшивши ембарго. Отож країна-агресорка зберігає своє основне джерело фінансування.

Повідомляється, що таке рішення прийняли через позиції двох країн – Греції та Мальти, які не хочуть відмовлятись від російської нафти. На Грецію та Мальту припадає дві третини танкерного флоту Європи, а заборона перевезення російської нафти третім країнам дуже сильно вдарила б по економіці цих держав.

При цьому залишається таємницею, чи виключить ЄС зі списку санкцій заборону на страхування танкерів, яка є серйозною перешкодою для експорту російської нафти.

Нагадаємо, ЄС може заплатити Будапешту за відмову від російської нафти.

Нещодавно вппливова німецька газета назвала країну, яка допомагає Путіну обходити нафтові санкції.

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