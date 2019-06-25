Курс грузинської ларі впав до історичного мінімуму



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Курс нацвалюти Грузії почав стрімко падати

За даними нацбанку Грузії, національна валюта ще ніколи не опускалася до такої низької позначки

Національний банк Грузії у вівторок, 25 червня, встановив офіційний обмінний курс грузинської національної валюти, який склав 2,82 ларі за $1. Це мінімум за всю історію існування грузинських грошей.

Інформація про обмінний курс опублікована на сайті регулятора.

Ларі протягом тривалого часу коливався в районі 2,68-2,70 за $1. Кілька днів тому він став знецінюватися і до вівторка досяг позначки 2,82. Курс долара по відношенню до ларі в комерційних банках і пунктах обміну валюти досягає 2,86.

За даними нацбанку Грузії, національна валюта ще ніколи не опускалася до такої низької позначки. Що стало причиною різкого знецінення ларі, невідомо. Офіційних коментарів влада поки не дала.

Нагадаємо, у понеділок ввечері у столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту почалася п'ята акція протесту.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.