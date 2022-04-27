Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 27 квітня

Луганщина: практично вся територія області потерпала від обстрілів

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.

Полтавщина

Повітряні тривоги до ранку, інформація по вибухах не підтверджена.

Дніпропетровщина

Вночі обстріляли Зеленодольську громаду, що межує з Херсонщиною. У Зеленодольську влучили в підприємство енергетичної інфраструктури. Одна людина поранена. Загалом у громаді обстріляно кілька населених пунктів – сам Зеленодольск, села Мар’янське та Велика Костромка. У селах, попередньо, без постраждалих.

Харків

Вночі тривали обстріли, в Київському районі виникло кілька пожеж у багатоповерхових житлових будинках. По інформації на зараз – постраждалих немає. По області протягом доби обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. Ведуться бої в Ізюмському напрямку.

Луганщина

Практично вся територія області потерпала від обстрілів. Найбільше Рубіжне та Лисичанськ. У Лисичанську обстріляли школу, у бомбосховищі якої перебували 23 людини. На щастя, без жертв. За добу троє загиблих цивільних.

Донеччина

Активні бойові дії по всій лінії. Авдіївка – авіанальоти плюс реактивна артилерія. Світлодарська ТГ (район Зайцево) – касетні боєприпаси. Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар, Лиман – постійні обстріли з артилерії. Маріуполь без змін. Азовсталь тримається попри те, що бомблять нещадно.

Херсонщина

Бойові дії на прикордонних із сусідніми областями населених пукнтах (Високопільська, Великоолександрівська, Нововоронцовська, Станіславська ТГ). Вибухи та обстріли – майже на всій території області.

Розпочалася 63-тя доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України і тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донбасу. Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України.

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