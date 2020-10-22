Лідер «Братства» Дмитро Корчинський захворів на Covid-19



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Хвороби – результат маловір‘я і не достатньо ревної молитви, - вважає Корчинський

Підхопив коронавірус, якщо він існує, - написав Дмитро Корчинський

Лідер Всеукраїнської політичної партії «Братство» Дмитро Корчинський захворів на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Підхопив коронавірус, якщо він існує. Хвороби – результат маловір‘я і не достатньо ревної молитви», – зазначив Корчинський.

Нагадаємо, ексспікер українського парламенту Володимир Литвин захворів на коронавірус.

Також повідомлялося, що гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

До слова, наприкінці вересня п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - померло від ускладнень.

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