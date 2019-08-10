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    Лише Путін може визначити, закінчиться війна чи ні – Тейлор

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    На днях Зеленський закликав Путіна&nbsp;<span>вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі</span> - Лише Путін може визначити, закінчиться війна чи ні – Тейлор
    На днях Зеленський закликав Путіна вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі

    «Наше завдання - продовжувати тиснути (на Росію. – ред.)», - заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

    Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що Україна має «продовжувати переговори в Мінську та в інших місцях», і остаточне рішення про припинення війни може бути лише від Путіна.

    Про це він сказав в інтерв’ю «Голосу Америки».

    «Україна, Мінська група, Сполучені Штати – всі хочуть знайти вихід з цієї війни на вигідних для України умовах. Спосіб зробити це – продовжувати переговори в Мінську та в інших місцях. Остаточне рішення, звичайно, за Путіним. Саме він може визначити, закінчиться війна чи ні», - підкреслив Тейлор.

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    «Наше завдання - продовжувати тиснути, вести переговори для того, щоб росіяни закінчили війну», - заявив американський дипломат.

    Нагадаємо, 7 серпня президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в якій закликав вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі.

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