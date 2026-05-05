Окупаційна адміністрація Криму скасувала парад на 9 травня

glavcom.ua
фото: «Радіо Свобода» (ілюстративне)

Аксьонов заявив, що парад скасовано з «міркувань безпеки»

Окупанти не будуть проводити військовий парад на 9 травня у Криму. Про це заявив глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, передає «Главком».

«Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня великої перемоги в Республіці Крим цього року не планується. Також не відбудеться організованої ходи «Безсмертного полку». Це рішення органів влади продиктоване міркуваннями безпеки. Водночас зробимо все необхідне й можливе, щоб віддати шану нашим дорогим ветеранам, вшанувати пам'ять загиблих, провести святкові заходи в різних форматах. Крим зустріне наше головне свято гідно», – йдеться у повідомленні.

Також у російському Воронежі цього року не проводитимуть традиційний військовий парад до 9 травня.

Нагадаємо, Росія оголосила перемир’я з Україною на 8-9 травня, але водночас пригрозила масованим ракетним ударом по центру Києва. У російському відомстві також заявили, що очікують від України аналогічних дій. Водночас там пригрозили жорсткою відповіддю у разі спроб зірвати святкування 9 травня у Москві.

Згодом президент України Володимир Зеленський оголосив режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Однак у ніч на 5 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Також ворог атакував Київщину, де постраждали мешканці Броварського та Вишгородського районів.

Раніше повідомлялося, що ідею короткого перемир’я на 9 травня обговорювали під час телефонної розмови диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, саме після цієї розмови тема отримала публічне продовження.

Зауважимо, російський диктатор Володимир Путін переймається за парад 9 травня у Москві, тому не лише оголосив перемир’я, а ще й лякає ударами по Києву. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Росіяни вдарили по центру Краматорська: щонайменше шестеро загиблих
Окупанти атакували КАБами Запоріжжя: поранено людей, є загиблі (оновлено)
Окупаційна адміністрація Криму скасувала парад на 9 травня
На Львівщині комунальники натрапили на тунель часів Австро-Угорщини (фото)
Троє газовиків загинули внаслідок нічної атаки РФ: що відомо про працівників «Нафтогазу»
Окупанти у Маріуполі зливають відходи з бетонного заводу у річку Кальчик (відео)

Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
