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    «ЛНР» оголосила про штурм міста Щастя на Луганщині

    Місто розташоване поблизу від лінії зіткнення у Луганській області

    Керівництво самопроголошених утворень «ЛДНР» оголосило, що розпочинає штурм підконтрольного українській владі міста Щастя, що на Луганщині. Відповідні повідомлення розповсюджують підконтрольні «ЛДНР» ЗМІ та Telegram-канали.

    Керівництво «ЛДНР» зазначає, що їх збройні формування наразі вже ведуть бої проти ЗСУ на околицях міста.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

    Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

    раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли на Донеччині дитсадок і будинки, є поранена (фото, відео).

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    Теги: Росія війна обстріл місто
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    «ЛНР» оголосила про штурм міста Щастя на Луганщині