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    Суспільство

    У МОЗ пояснили, чому в Україні виявили тільки один випадок зараження коронавірусом

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    Українська влада прогнозує зростання числа захворювань Covid-19 в&nbsp;країні, - МОЗ - У МОЗ пояснили, чому в Україні виявили тільки один випадок зараження коронавірусом
    Українська влада прогнозує зростання числа захворювань Covid-19 в країні, - МОЗ

    Коронавірус повільно поширюється в східній Європі, - Ляшко

    У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що в Україні виявили тільки один випадок зараження коронавірусом, оскільки він повільно поширюється в східній Європі. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    «Ми не приховуємо ці випадки, ми діагностуємо ці випадки. Подивіться, в Білорусі, наприклад, в Румунії, у них, так, більша кількість, але не набагато. У Білорусі, наприклад, шість випадків. Тому що на схід Європи зараз ми не бачимо такого сплеску, як в Італії, в Німеччині і Франції, наприклад», —наголосив він.

    За словами Ляшка, українська влада прогнозує зростання числа захворювань Covid-19 в країні і не панікує з цього приводу.

    На даний момент в Україні перевірили на коронавірус 43 людини.

    Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 120 944 випадки зараження вірусом, 65 977 осіб одужали, 4365 людей померло.

    Як повідомлялось, Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

    Крім того, Україна може обмежити роботу прикордонних пунктів пропуску з метою запобігання поширенню коронавірусу.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України отримало 43 підозри на коронавірус, один зразок ще досліджують.

    До цього «Главком» писав, що в Києві вводиться карантин, в зв'язку з цим забороняється проведення масових заходів і закриваються школи.

    Кабмін Україна карантин влада коронавірус Віктор Ляшко
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