Луценко повідомив, хто замовив напад на Гандзюк



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Катерина Гандзюк

Напад на Гандзюк було скоєно «з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки в південному регіоні держави»

Напад на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк замовили представники правоохоронних і державних структур.

Про це в коментарі до своєї публікації в Facebook від 3 серпня написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«За фактом замаху на вбивство з особливою жорстокістю Гандзюк К. В., що вчинене за замовленням співробітників правоохоронних і державних органів, за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України, з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки в південному регіоні держави», – йдеться у тексті скріншота, опублікованого генпрокурором.

Скрін клікабельний

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

Також поліція встановила, де нападники на Гандзюк придбали сірчану кислоту.

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