Кремль шантажував Лукашенка розправою над його сином Миколою, – Піонтковський

Аби Лукашенко погодився на аншлюс, Кремль погрожував йому усуненням Колі

«В Кремлі зірвався не лише наступ на Україну. Одночасно у них зірвався й аншлюс Білорусі, що виношувався 25 років» – політолог

За затриманням у Москві нібито організаторів замаху на Олександра Лукашенка та його синів крився натяк керівництва РФ самопроголошеному президентові Білорусі.

Про це політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) заявив в програмі «Студія Захід» з Антоном Борковським.

На думку аналітика, Кремль мав наступний сценарій:

«У них зірвався не лише наступ на Україну. Одночасно у них зірвався й аншлюс Білорусі, що виношувався 25 років.

Адже дивіться, яке свято душі вони собі запланували:

21 квітня – звернення фюрера до народу про «нові кораблі, готові прибути до російської гавані»;

22 квітня – приповзає Лукашенко, готовий погодитися на аншлюс;

23 квітня – вже було оголошено за тиждень урочисте, нове, надзвичайне засідання Ради Федерації (Росії – ред.). Мабуть, з прийняття якихось нових членів або дозволу надіслати війська у нові місця».

Однак, широко анонсоване засідання РФ Росії змушене було закінчитися прийняттям закону щодо органічних добрив, «який дозволить селянам якимось чином збирати гній».

«Мерзотник, звичайно, Лукашенко, серійний вбивця й диктатор, але як він возить мордою об стіл Путіна – це неймовірно!», – зазначив Піонтковський.

Своєю чергою Кремль, додав політолог, шантажував Лукашенко розправою над його наймолодшим сином Миколою.

«Недарма підіймалося питання сім’ї. Усі знають, що у цього мерзотника єдина людська якість – це любов до Миколки, якого він виховує як батько-одинак. При живій матері. Йому практично відкритим текстом говорилося: «Не підпишеш – ми Колєньку замочимо». Ось в чому сенс», – пояснив Андрій Піонтковський.

«Й все одно він не підписав. Та поїхав... Він спокійно усе це читає. Він такий самий», – наголосив експерт.

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