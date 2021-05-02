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    Кремль шантажував Лукашенка розправою над його сином Миколою, – Піонтковський

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    Аби Лукашенко погодився на аншлюс, Кремль погрожував йому усуненням Колі - Кремль шантажував Лукашенка розправою над його сином Миколою, – Піонтковський

    Аби Лукашенко погодився на аншлюс, Кремль погрожував йому усуненням Колі

    «В Кремлі зірвався не лише наступ на Україну. Одночасно у них зірвався й аншлюс Білорусі, що виношувався 25 років» – політолог

    За затриманням у Москві нібито організаторів замаху на Олександра Лукашенка та його синів крився натяк керівництва РФ самопроголошеному президентові Білорусі.

    Про це політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) заявив в програмі «Студія Захід» з Антоном Борковським.

    На думку аналітика, Кремль мав наступний сценарій:

    «У них зірвався не лише наступ на Україну. Одночасно у них зірвався й аншлюс Білорусі, що виношувався 25 років.

    Адже дивіться, яке свято душі вони собі запланували:

    21 квітня – звернення фюрера до народу про «нові кораблі, готові прибути до російської гавані»;

    22 квітня – приповзає Лукашенко, готовий погодитися на аншлюс;

    23 квітня – вже було оголошено за тиждень урочисте, нове, надзвичайне засідання Ради Федерації (Росії – ред.). Мабуть, з прийняття якихось нових членів або дозволу надіслати війська у нові місця».

    Однак, широко анонсоване засідання РФ Росії змушене було закінчитися прийняттям закону щодо органічних добрив, «який дозволить селянам якимось чином збирати гній».

    «Мерзотник, звичайно, Лукашенко, серійний вбивця й диктатор, але як він возить мордою об стіл Путіна – це неймовірно!», – зазначив Піонтковський.

    Своєю чергою Кремль, додав політолог, шантажував Лукашенко розправою над його наймолодшим сином Миколою.

    «Недарма підіймалося питання сім’ї. Усі знають, що у цього мерзотника єдина людська якість – це любов до Миколки, якого він виховує як батько-одинак. При живій матері. Йому практично відкритим текстом говорилося: «Не підпишеш – ми Колєньку замочимо». Ось в чому сенс», – пояснив Андрій Піонтковський.

    «Й все одно він не підписав. Та поїхав... Він спокійно усе це читає. Він такий самий», – наголосив експерт.

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    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко аншлюс
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