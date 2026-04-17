Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу

Самопроголошений президент Білорусі почав масовий призов офіцерів запасу до війська

Олександр Лукашенко перейшов від риторики про «підготовку до війни» до конкретних мобілізаційних дій. Увечері 17 квітня самопроголошений президент Білорусі підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські медіа.

Згідно з документом, мобілізації підлягають офіцери запасу, які не проходили строкову службу, але мають відповідну військову підготовку на кафедрах цивільних вишів. Такий крок спрямований на доукомплектування бойових частин досвідченими кадрами середньої ланки.

«У 2026 році передбачається призвати до Збройних Сил та органів прикордонної служби громадян Білорусі чоловічої статі віком до 27 років з числа офіцерів запасу, які не пройшли строкової військової служби, служби в резерві Збройних Сил і не мають права на відстрочку від призову», – йдеться в документі.

Нагадаємо, що на початку квітня Олександр Лукашенко відкрито заявив, що Білорусь готується до воєнних дій. Тоді він закликав білорусів «мобілізуватися» у всіх сферах, щоб дати відсіч у разі потреби.

В українській розвідці зазначають, що такі дії можуть бути як черговим етапом залякування та відтягування українських сил від фронту, так і реальною підготовкою до активнішої фази участі Білорусі у війні на боці РФ. Про ситуацію в Білорусі згадував сьогодні і президент України Володимир Зеленський.

«За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь», – заявив український президент.

Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. Він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.