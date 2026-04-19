Лукашенко хоче укласти «велику угоду» зі США

Єлизавета Жабська
Білоруський диктатор заявив, що у Мінська й Вашингтона є багато питань, які потрібно врегулювати

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб укласти «велику угоду». Про це він сказав в інтерв’ю пропагандистам, інформує «Главком».

За словами Лукашенка, щойно сторони все підготують «на низькому рівні», він буде готовий провести зустріч із Трампом.

«У нас набагато більше питань, які потрібно врегулювати. І це тема великої угоди. Щойно ми це підготуємо на низькому рівні, ми готові з Дональдом зустрітися і підписати цю угоду», – розповів білоруський диктатор.

Він підкреслив, що в цій угоді мають бути враховані інтереси обох сторін – Булорусі та США.

При цьому Лукашенко переконує, що зустріч із Трампом для нього не є самоціллю.

«Неправда, що я прямо горю бажанням побувати у Сполучених Штатах Америки і просто потиснути руку Дональду Трампу. Скажу відверто, було б приємно побачити цю людину віч-на-віч і потиснути їй руку. Але це не самоціль, це не головне», – сказав він.

Нагадаємо, за даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Російська Федерація пробуватиме втягнути у війну Мінськ.

До слова, Лукашенко вимагає від своїх громадян мобілізуватися, щоб «пережити цей складний час».

Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. Він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

Крім того, Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Так Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

До слова, Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу. Документ підписали під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Пхеньяні 26 березня. Країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.

