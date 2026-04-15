Ворожі війська посилили наступ по всьому фронту. Сирський назвав найгарячіші напрямки

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Ворожі війська посилили наступ по всьому фронту. Сирський назвав найгарячіші напрямки
Сирський заявив, що ворог не полишає своїх планів захопити Україну
Противник активізував наступальні дії та проводить їх практично по всій протяжності лінії бойового зіткнення 

Зі зміною погодних умов російські окупаційні війська посилили тиск практично на всій протяжності лінії зіткнення, яка сьогодні становить 1200 км. Втім, за словами головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, протягом березня Силам оборони вдалося повернути під контроль близько 50 квадратних кілометрів раніше окупованої землі, інформує «Главком».

За словами головкома, найбільша інтенсивність боїв протягом березня спостерігалася на таких напрямках:

  • Олександрівський;
  • Покровський;
  • Костянтинівський;
  • Лиманський.

Головнокомандувач Олександр Сирський також зазначив, що незважаючи на інтенсивні спроби ворога наступати по всій лінії фронту, українські захисники продовжують успішно реалізовувати стратегію активної оборони. 

«Російській кількості протиставляємо українську якість ведення бойових дій, змушуючи противника грати за нашими правилами та постійно відкладати терміни виконання завдань», – сказав Олександр Сирський.

Окремо головнокомандувач згадав роботу засобів Deep Strike. «За березень було уражено 76 стратегічних цілей на території РФ, серед яких 15 об'єктів нафтопереробної промисловості», – зазначив Сирський.

Це системно знижує наступальний потенціал агресора, підриваючи його логістику та паливне забезпечення.

«Главком» писав, що на Харківщині пілоти 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» успішно ліквідували дефіцитну інженерну техніку окупантів. Російська машина ІМР-3 намагалася розчистити шлях для штурмовиків, але стала ціллю для українських дронів.

Також Сили оборони уразили російські радіолокаційні станції. Так, знищено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу «С-400» (Красногірське, тимчасово окупована територія Запорізької обл.) та радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» (Гвардійське, тимчасово окупована територія АР Крим).

