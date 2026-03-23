У світі продовжують зростати ціни на нафту

Лариса Голуб
Ескалація на Близькому Сході штовхає ціни вгору
23 березня ціни на нафту демонструють зростання 

Світові ціни на нафту продовжують демонструвати стабільне зростання. Головним чинником став новий виток напруженості на Близькому Сході, що створює серйозні ризики для стабільності постачань палива на глобальний ринок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Повідомляється, що у понеділок ціни на нафту коливалися між зростанням і падінням, оскільки інвестори зважували зростання загроз Сполучених Штатів Америки та Ірану щодо енергетичних об'єктів на противагу витоку мільйонів барелів іранської нафти, що перевозилася морем, після того, як Вашингтон тимчасово зняв санкції .

«Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 65 центів до $112,84 за барель до 04:46 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала $98,75 за барель, що на 84 центи більше», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціновий розрив між Brent та WTI, який перевищує $13 за барель, є найбільшим за останні роки. 

«Настрої щодо нафти можуть коливатися через погрози та риторику найближчим часом, але їх більш стійкий напрямок продовжуватиме формуватися ситуацією з безпекою транспортних шляхів на Близькому Сході», ‒ заявила засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Зауважимо, У суботу президент США Дональд Трамп пригрозив «знищити» електростанції Ірану, якщо той не відкриє повністю Ормузьку протоку протягом 48 годин. 

Нагадаємо, Іран запевняє, що Ормузька протока відкрита. Ця заява пролунала на тлі масштабної військової ескалації в регіоні та нещодавнього оголошення Іраком форс-мажору на експорт нафти. Очільник зовнішньополітичного відомства Ірану стверджує, що Тегеран не закривав Ормузьку протоку.

Раніше «Главком» писав, що світова енергетична стабільність опинилася під загрозою через нову стратегію Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не мають наміру самотужки забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці. 

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході.

Читайте також

Залужний вказав на реальну небезпеку, якщо одна зі сторін спробує перевірити, як працює kill zone на пустельних теренах
Залужний розповів про ризики великої війни на Близькому Сході
Вчора, 15:53
Зростання доходів Кремля безпосередньо загрожує Україні
РФ може заробити на війні в Ірані сотні мільярдів доларів – Spiegel
20 березня, 19:02
Понівечене окупантами селище Макарів на Київщині
День, коли наступ на Київ «захлинувся»: Генштаб ЗСУ нагадав про перелом у битві за столицю
20 березня, 16:34
Трамп припустив, на скільки може бути відкладений візит до Китаю
Трамп припустив, на скільки може бути відкладений візит до Китаю
17 березня, 00:26
У Дубаї безпілотник врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour
Іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї
12 березня, 02:19
Трамп: Син Хаменеї для мене неприйнятний. Ми хочемо когось, хто принесе гармонію та мир в Іран
Іран обрав нового верховного лідера. Реакція США та Ізраїлю
9 березня, 00:26
Зенітна ракета PAC-3 комплексу Patriot
Reuters: ракети Patriot можуть піти на Близький Схід замість України
5 березня, 01:42
У 2025 році під час звернення Трампа до Конгресу демократи тримали таблички з написом «брехня»
Декілька конгресменів бойкотуватимуть промову Трампа
25 лютого, 03:15
Ольга Фатєєва (ліворуч) народилася 4 травня 1984 року у Павлограді (Дніпропетровська область)
Чемпіонка світу з волейболу потрапила у базу «Миротворця»
24 лютого, 11:08

Економіка

Скільки грошей принесе Росії послаблення санкцій? Мінфін США зробив заяву
Скільки грошей принесе Росії послаблення санкцій? Мінфін США зробив заяву
У світі продовжують зростати ціни на нафту
У світі продовжують зростати ціни на нафту
Банківська система РФ на межі краху – українська розвідка
Банківська система РФ на межі краху – українська розвідка
США мають достатньо коштів для війни з Іраном – заява міністра фінансів
США мають достатньо коштів для війни з Іраном – заява міністра фінансів
Світ на межі газової кризи: Катар і ОАЕ припинили ключові постачання – FT
Світ на межі газової кризи: Катар і ОАЕ припинили ключові постачання – FT
Газета NYT підрахувала справжню вартість війни з Іраном
Газета NYT підрахувала справжню вартість війни з Іраном

Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

