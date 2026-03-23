У світі продовжують зростати ціни на нафту

23 березня ціни на нафту демонструють зростання

Світові ціни на нафту продовжують демонструвати стабільне зростання. Головним чинником став новий виток напруженості на Близькому Сході, що створює серйозні ризики для стабільності постачань палива на глобальний ринок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що у понеділок ціни на нафту коливалися між зростанням і падінням, оскільки інвестори зважували зростання загроз Сполучених Штатів Америки та Ірану щодо енергетичних об'єктів на противагу витоку мільйонів барелів іранської нафти, що перевозилася морем, після того, як Вашингтон тимчасово зняв санкції .

«Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 65 центів до $112,84 за барель до 04:46 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала $98,75 за барель, що на 84 центи більше», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціновий розрив між Brent та WTI, який перевищує $13 за барель, є найбільшим за останні роки.

«Настрої щодо нафти можуть коливатися через погрози та риторику найближчим часом, але їх більш стійкий напрямок продовжуватиме формуватися ситуацією з безпекою транспортних шляхів на Близькому Сході», ‒ заявила засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Зауважимо, У суботу президент США Дональд Трамп пригрозив «знищити» електростанції Ірану, якщо той не відкриє повністю Ормузьку протоку протягом 48 годин.

Нагадаємо, Іран запевняє, що Ормузька протока відкрита. Ця заява пролунала на тлі масштабної військової ескалації в регіоні та нещодавнього оголошення Іраком форс-мажору на експорт нафти. Очільник зовнішньополітичного відомства Ірану стверджує, що Тегеран не закривав Ормузьку протоку.

Раніше «Главком» писав, що світова енергетична стабільність опинилася під загрозою через нову стратегію Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не мають наміру самотужки забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході.