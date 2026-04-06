Світ та війна: п'ять жорстких законів геополітики

П’ять законів геополітики

Перший закон геополітики: природніми для людства є періоди воєн; період миру – це виключення, а не правило.

Другий закон геополітики: агресор наважується перекроїти світ і нападає не тоді, коли він максимально сильний, а тоді, коли вважає інших слабкими.

Третій закон геополітики: якщо ви намагаєтесь залишити війну в межах конкретної території – вона точно вийде за її рамки і, з високою ймовірністю, прийде до вас.

Четвертий закон геополітики: рівень готовності військових до реальної ескалації конфлікту зворотно-пропорційного часу, який політики витратили на пошук пояснень, як цього уникнути.

П'ятий закон геополітики: мир неодмінно наступить, хоча б тому, що новим ключовим гравцям потрібен час для накопичення ресурсів і підготовки до нової війни.