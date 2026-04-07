Трамп заявив про напружені переговори з Іраном

Остаточне рішення Вашингтона щодо військових дій ще не прийняте

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про напружені переговори з іранцям, але остаточного рішення щодо можливого удару поки не ухвалено. Увага ЗМІ прикута до подій на Близькому Сході, оскільки раніше Трамп поставив Ірану дедлайн щодо припинення вогню та розблокування Ормузької протоки, пише «Главком».

В ефірі телеканалу Fox News президент США зазначив, що наразі не може розкривати деталей.

«Я не можу вам сказати, тому що зараз ми ведемо напружені переговори», – заявив Трамп. За даними Fox News, Трамп ще не ухвалив рішення щодо скасування можливого нищівного удару по Ірану.

За інформацією Reuters, Іран нібито готовий підтримати двотижневе перемир’я зі США. Водночас інші джерела стверджують, що Тегеран міг відмовитися від цієї ініціативи.

Раніше прем’єр Пакистану Шахбаз Шариф запропонував двотижневе перемир’я між сторонами, відкриття Ормузької протоки як жест доброї волі та паузу для завершення дипломатичних переговорів.

Трамп планує розглянути заклик перенести термін атак на енергетичну інфраструктуру та мости Ірану на два тижні.

«Президента повідомили про пропозицію, і відповідь неодмінно надійде», – заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду національної оборони та безпеки для обговорення ситуації в Ірані та на Близькому Сході.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.