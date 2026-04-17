Лукашенко має нову фаворитку. Що відомо про юну красуню (фото)

Лариса Голуб
Алія Коротка часто супроводжує Лукашенка
У найближчому оточенні Олександра Лукашенка дедалі частіше помічають нову особу

В оточенні самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з’явилася нова фаворитка. Місце у так званій «протокольній службі» – групі молодих дівчат, які невідступно супроводжують політика на заходах – посіла 22-річна мешканка Мінська Алія Коротка. Про це повідомляє  «Главком» з посиланням на проєкт «Бюро». 

Повідомляється, що Алія – досвідчена учасниця конкурсів краси. У її послужному списку – «Міс Мінськ» та «Міс Білорусь». Саме після національного конкурсу вона потрапила до поля зору протоколу. Нещодавно дівчина закріпила успіх на міжнародній арені, здобувши титул другої віце-міс (третє місце) та приз глядацьких симпатій на так званому конкурсі «Міс Брікс».

Хто така Алія Коротка

Останнім часом дівчина почала регулярно з’являтися поруч із Лукашенком як на офіційних прийомах, так і на неформальних заходах, зокрема у віп-ложах під час хокейних матчів.

Журналісти помітили й особисті знаки уваги: ​​після ігор Лукашенко неодноразово дарував дівчині м'які іграшки прямо на трибунах.

Про нову супутницю диктатора відомо, що їй 22 роки. (до речі, однолітком Алії є молодший син білоруського диктатора). Дівчина навчається у Білоруському державному педагогічному університеті. Працює моделлю, танцівницею, а також пробує себе як радіоведуча.

Родина Алії Короткої

У володінні родини дві квартири в Мінську. Одна – площею 65 квадратних метрів. Друга – на 134 квадрати. Загальна оцінна вартість апартаментів – близько $330 тис.

Успіхи Алії співпали зі змінами у житті її сім'ї – мати дівчини пішла у бізнес і нещодавно запустила власний бренд одягу. 2025 року жінка створила бренд одягу «Кіалі». У його сукнях Алія Коротка брала участь у конкурсі «Міс Білорусь».

Реклама виявилася успішною: вже за кілька місяців Діана Коротка представляла свої твори на модних показах у Мінську. Як одна з моделей виступила її дочка. У вбранні від мами Алія пізніше з'являлася і на заходах, організованих Лукашенком.

Специфіка «протокольної служби»

В оточенні Лукашенка вже багато років існує неформальний відділ, який журналісти називають «жіночою службою протоколу». До неї входять молоді дівчата модельної зовнішності, які виконують роль ескорту на державних святах, спортивних подіях та закордонних візитах.

Алія Коротка та прес-секретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт у Палаці Незалежності
Поява Алії Короткої свідчить про чергову «ротацію» у близькому колі Лукашенка.

Як правило, потрапляння до такої служби забезпечує дівчатам стрімкий кар’єрний ріст у державній або медійній сферах Білорусі під особистим патронатом диктатора.

«Главком» писав, що у родині самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка відбулися зміни, які намагалися максимально приховати від очей громадськості. Його онука Анастасія, донька середнього сина Дмитра, змінила знамените прізвище та офіційно стала дружиною громадянина Росії. Повідомляється, що чоловіком онуки Лукашенка став росіянин Дмитро Єлісєєв, з яким вона навчалася в одному університеті. 

