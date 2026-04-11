Головна Світ Політика
search button user button menu button

Для Путіна Іран – союзник, якого не можна втратити. Аналіз NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Співпраця Росії та Ірану уже давно вийшла за межі постачання дронів

Останні тижні конфлікту навколо Ірану здавалися вигідними для Москви через зростання цін на нафту та відволікання уваги Заходу від України. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Проте за цими тимчасовими перевагами ховається критична залежність: Іран перетворився на стратегічного партнера, втрата якого зруйнує вибудувану роками архітектуру обходу санкцій та військової співпраці. На відміну від сирійського режиму Асада, якому Кремль дозволив упасти, Тегеран є незамінним гравцем, здатним проектувати силу там, де Росія зараз безсила.

Співпраця двох режимів уже давно вийшла за межі постачання дронів. Це глибока інтеграція розвідок, фінансових систем та спільних технологій придушення внутрішніх протестів. Іран став для Путіна «доказом життєздатності» його ідеї про те, що авторитарні держави можуть нескінченно виживати під тиском США. Якщо Ісламська республіка не витримає сукупної ваги ударів та санкцій, Росія втратить союзника, якого не зможуть замінити ні Китай, ні Північна Корея.

Водночас можливості Путіна врятувати партнера вкрай обмежені. Війна в Україні не залишає ресурсів для прямого військового втручання, а будь-яка відкрита допомога Ірану загрожує РФ посиленням озброєння Києва та новими санкціями. Кремль змушений діяти приховано – через ПВК, негласні поставки зброї та обмін розвідданими, намагаючись не допустити фрагментації іранської держави, що стала ключовим елементом російського антизахідного фронту.

Теги: путін війна Іран росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн не захотіли робити селфі з росіянкою Анастасією Багіян
Німецькі спортсмени відмовилися робити фото з російською чемпіонкою Паралімпіади
11 березня, 10:09
Унаслідок удару ракетами Storm Shadow пошкоджено виробничі потужності «Кремній Ел»
Росія викликала послів Британії та Франції: причина
13 березня, 18:43
Зеленський відреагував на погрози Ірану Україні
Зеленський відреагував на погрози Ірану Україні
17 березня, 09:49
Саудівська Аравія вислала іранських дипломатів
Саудівська Аравія вислала іранських дипломатів
22 березня, 01:46
У Тбілісі проходить похорон грузинського патріарха
Похорон Патріарха всієї Грузії. Путін відправив свого спецпредставника
22 березня, 11:49
Росіяни уночі атакували дев'ятиповерхівку в Одесі
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили про влучання БпЛА
31 березня, 08:51
На гривнях містяться провокаційні написи та QR-коди
На Сумщині окупанти скинули фальшиві гроші з дронів: влада звернулася до громадян
2 квiтня, 12:26
Президент зробив заяву про Ормузьку протоку
Ормузька протока: Зеленський повідомив про участь українських військових у консультаціях
7 квiтня, 21:47
Зеленський: завдяки нашим відповідям по Усть-Лузі та по інших об’єктах вони скорочують обсяги постачання
Зеленський розказав, чи встиг Путін «нагріти руки» на війні в Ірані
Вчора, 10:39

Політика

Переговори з Іраном можуть змінити політичну долю віцепрезидента США
Переговори з Іраном можуть змінити політичну долю віцепрезидента США
Для Путіна Іран – союзник, якого не можна втратити. Аналіз NYT
Для Путіна Іран – союзник, якого не можна втратити. Аналіз NYT
Війна в Лівані підриває стабільність угоди між США та Іраном
Війна в Лівані підриває стабільність угоди між США та Іраном
Переговори США та Ірану у Пакистані: що відомо
Переговори США та Ірану у Пакистані: що відомо
Трамп назвав головну умову для угоди з Іраном
Трамп назвав головну умову для угоди з Іраном
NYT: Європа перестала вклонятися Трампу
NYT: Європа перестала вклонятися Трампу

Новини

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
9 квiтня, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
9 квiтня, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
9 квiтня, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua